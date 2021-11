Speciale energia: Enel, nei primi nove mesi distribuiti 381,5 terawattora di elettricità, 169,1 in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’energia elettrica trasportata sulle reti di distribuzione del gruppo Enel nei primi nove mesi del 2021 si attesta a 381,5 terawattora, di cui 169,1 in Italia e 212,4 all’estero. Stando ai risultati al 30 settembre approvati dal consiglio di amministrazione, i volumi di elettricità distribuita in Italia sono aumentati di 10,1 terawattora rispetto al 2020, con un andamento in linea rispetto alla richiesta di energia elettrica sulla rete nazionale. La variazione percentuale del fabbisogno sul territorio nazionale è pari a +6,4 per cento al Nord, 6,1 al Centro, 5,2 al Sud e 6,6 nelle Isole. L’elettricità distribuita all’estero è pari a 212,4 terawattora, con un incremento di 11,1 rispetto allo stesso periodo del 2020, registrato principalmente in Spagna e Brasile. Al 30 settembre 2021, i dipendenti del gruppo sono pari a 66.021 unità (66.717 al 31 dicembre 2020). (Com)