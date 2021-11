Bielorussia: tribunale riconosce video con sacerdote cattolico come "materiale estremista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un video con la partecipazione del sacerdote cattolico Vyacheslav Borok, dal titolo "Preghiera per la Bielorussia" pubblicato sul canale YouTube "Real Belarus" è stato riconosciuto come "materiale estremista" da un tribunale bielorusso su richiesta dell'ufficio della procura generale. Nel dicembre 2020, il sacerdote era stato arrestato per dieci giorni per aver pubblicato su Facebook contenuti considerati dalle autorità bielorusse come propaganda o diffusione del nazismo. (Rum)