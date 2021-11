Roma: evento a Centocelle e Mezza maratona, gli appuntamenti del fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle 14 di domani via del Fori Imperiali sarà interamente chiusa al traffico. Dalle 7 alle 14 di domenica, invece, saranno chiuse al transito piazza del Colosseo, piazza Venezia, via Celio Vibenna, via di Dan Gregorio, piazza di Porta Capena, via Cavour (fino a largo Venosta), via Nicol Salvi, via del Colle Oppio, via degli Annibaldi. Dalle 8,30 saranno poi chiuse tutte le strade del percorso per il tempo necessario al passaggio degli atleti. Fino al termine della gara soppressi i capolinea bus di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, Monte Savello, lungotevere Marzio, via Paola, via della Traspontina, piazza Pia, piazza Mancini, piazza Cavour, via Volpi. (Com)