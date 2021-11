Milano: la vicepresidente Moratti in visita al centro cardiologico Monzino per i suoi 40 anni di attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, è stata oggi in visita al centro cardiologico Monzino in occasione dei 40 anni di attività del centro. "Il tema della ricerca si pone come centrale nel dibattito odierno e di prospettiva che investe il sistema sanitario anche per Regione Lombardia - ha dichiarato Letizia Moratti -. Un tema che risponde ai bisogni di vivere una vita sana, priva di malattie e infermità fisiche o psichiche e, in senso più ampio, di godere di uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”. "La sfida epocale della pandemia ci ha fatto comprendere ancora meglio il valore essenziale di avere sotto lo stesso tetto ricerca, tecnologia e clinica altamente specializzate, per rispondere al bisogno di salute dei nostri pazienti, anche i più critici – dichiara Carlo Buora, presidente del centro –. Siamo il primo e l'unico Irccs monospecialistico cardiologico del Paese e quest'anno abbiamo realizzato ancor di più quanto l'interazione fra ricerca e cura crei eccellenza e sia il nostro punto di forza". Il Monzino si è classificato primo in Italia e al 17esimo posto globale nella classifica "World's Best Specialised Hospitals", pubblicata dal settimanale Newsweek per indicare quali ospedali offrono il più alto standard di cura. "In tema salute e life science, gli investimenti delle organizzazioni di ricerca delle imprese lombarde ammontano oggi ad oltre 286,1 milioni di euro. Le scienze della vita vedono la Lombardia prima in Italia per quanto riguarda il valore della produzione con oltre 25 miliardi di valore aggiunto. La filiera life science regionale incide sul totale nazionale con quote pari al 32 per cento della produzione, 26 per cento del valore aggiunto e 20 per cento dell’occupazione. Considerando sia il contributo diretto sia l’indotto, il valore aggiunto della filiera in Lombardia è pari a 50 miliardi di euro (il 2,8 per cento del Pil nazionale), con un’incidenza pari al 12,8 per cento del PIL regionale", ha sottolineato la vicepresidente. "Da dicembre 2020 il tasso di mortalità per infarto acuto, dopo essersi triplicato allo scoppio dell'emergenza, sta tornando ai livelli del periodo pre-Covid. Il nuovo assetto organizzativo ci ha permesso non solo di fronteggiare l'emergenza, ma anche di instaurare collaborazioni con centri pubblici e privati, che perdurano nel corso del 2021. Questo ci fa pensare che il modello hub-and-spoke, come realizzato dai centri di eccellenza in Lombardia, potrebbe essere esteso anche dopo il Covid. Si tratterebbe di concentrare nei centri ad alta specialità le prestazioni che richiedono esperienza, tecnologie e know-how non sempre disponibili in tutti gli ospedali generalisti, a tutto vantaggio dei pazienti della Regione", ha concluso Luca Merlino, direttore generale.(Com)