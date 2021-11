Turchia: portavoce presidenziale, "programma F35 rimane la nostra prima scelta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle recenti tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti, essere reinserita nel programma Nato inerente al caccia multiruolo di quinta generazione F-35 rimane la prima scelta per la Turchia. Lo ha detto il portavoce presidenziale di Ankara, Ibrahim Kalin. La notizia è stata resa nota dal quotidiano turco "Hurriyet". A margine della cerimonia d’apertura dell'Accademia di belle arti, Kalin si è fermato a commentare gli ultimi colloqui intrattenuti dal presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e l’omologo statunitense, Joe Biden, al fine di risolvere la controversia dell’esclusione di Ankara dal programma F-35 della Nato. "La nostra prima scelta è quella di venire reinseriti nel programma F-35", ha detto Kalin, per poi criticare il modus operandi degli Stati Uniti nell’escludere la Turchia dal programma. "La nostra esclusione dal programma a causa delle sanzioni Caatsa è sleale e illegale", ha detto. Secondo il portavoce ufficiale, infatti, l’esclusione sarebbe ingiusta in quanto "il Congresso statunitense è in procinto di discutere una proposta di legge che chiede di fare un’eccezione per Australia e India, Paesi che hanno acquistato a loro volta il sistema di difesa missilistico russo S-400 (la motivazione utilizzata da Washington per escludere Ankara dal programma). Se non c’è una vera e propria regola che sancisce penalità per chi acquista armamenti russi perché solo la Turchia ha subito sanzioni?". Kalin ha poi spiegato che "c’è la possibilità di risolvere la questione compensando la mancata compravendita di F-35 con una fornitura di F-16. L’amministrazione Biden ha un atteggiamento positivo a riguardo", anche se, a detta del portavoce, gli Usa "dovrebbero capire che la nostra priorità è soddisfare i bisogni della Turchia nell’ambito della Difesa". (segue) (Tua)