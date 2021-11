Turchia: portavoce presidenziale, "programma F35 rimane la nostra prima scelta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione del sistema di difesa aerea russo S-400, al centro delle tensioni tra Ankara e Washington, riguarda la preoccupazione statunitense che tale armamento metta a rischio informazioni e dati della piattaforma operativa dell’Alleanza atlantica in quanto dotato di un sistema russo incompatibile con quello utilizzato dalla Nato, vista la comunanza di assetti. Dal canto suo, la Turchia ha dichiarato che non prevede di integrare gli S-400 di fabbricazione russa nel sistema dell’alleanza e delle basi Nato operative in Turchia. (Tua)