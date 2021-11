Lettonia: Covid, Parlamento approva legge per licenziamento lavoratori che non intendono vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Lettonia ha approvato la legge che permetterà alle aziende di licenziare i lavoratori che non si sottoporranno alla vaccinazione contro il Covid-19. Il licenziamento potrà essere comunicato anche in caso i dipendenti si rifiutino di lavorare da remoto. Inizialmente i lavoratori verrebbero sospesi, con tre mesi di tempo per ricevere il vaccino contro il Covid. In caso non provvedano all’immunizzazione, i dipendenti potranno venire licenziati. La normativa entrerà in vigore il 15 novembre.(Sts)