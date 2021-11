Lazio: Masucci (Fit-Cisl), lunedì sciopero per rinnovo contratto servizi ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ambito dello sciopero nazionale e unitario dei lavoratori del comparto Servizi ambientali, abbiamo indetto l'astensione dal lavoro anche per tutti gli addetti al settore nel Lazio: da Ama alle altre grandi e piccole realtà del territorio, regionale e nazionale, i dipendenti e le loro famiglie aspettano un rinnovo che non arriva da oltre due anni, rimanendo inoltre in attesa di un contratto unico di settore e di filiera, che possa garantire anche chi opera negli impianti di recupero, riciclo e riuso". È quanto dichiara il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che "in questi due anni di pandemia i lavoratori, alle prese con un'attività per sua stessa natura usurante, non si sono mai fermati, anzi sono stati in prima linea nel contrasto al Covid". (segue) (Com)