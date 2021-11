Speciale energia: Spagna, "Abc", un Paese ricco di minerali strategici ma dipendente dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è una miniera di enormi risorse non sfruttate, tuttavia circa 25 progetti per lo sfruttamento di questi minerali strategici sono paralizzati a causa di "questioni ambientali, le proteste di alcuni settori della società, l'immobilità della amministrazioni e le lamentele delle imprese concorrenti. Lo scrive il quotidiano "Abc", spiegando che questo risorse potrebbero essere impiegate per la fabbricazione di telefoni cellulari, computer, celle a energia solare, automobili elettriche, batterie e innumerevoli altri prodotti tecnologici e industriali. "Nonostante abbia risorse che potrebbero anche essere esportate, la Spagna, come il resto dell'Europa, continua a dipendere dalle forniture di Paesi inaffidabili come la Cina, che ha iniziato a tagliare le spedizioni di alcune materie prime", prosegue "Abc", evidenziando come a causa di ciò molte fabbriche sono state costrette a ridurre la loro produzione minacciando un blocco industriale. Il responsabile dell'area Risorse minerarie dell'Istituto geologico e minerario spagnolo, Roberto Martinez Orio, ha spiegato che il paese iberico può contare su almeno 30 minerali dei 17 indicati nella lista stilata dalla Commissione europea, tra i quali figurano (litio, bauxite, titanio e stronzio), depositi che sarebbero "economicamente sfruttabili". Secondo fonti del settore minerario, la Spagna è terza in Europa in termini di risorse critiche di materie prime e seconda in termini di terre rare, un nome per 17 elementi chimici che sono essenziali per produrre vari prodotti tecnologici, comprese le energie rinnovabili. (Spm)