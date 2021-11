Speciale energia: Di Maio, italiani hanno bocciato due volte il nucleare con referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli italiani sul nucleare sono stati chiari e per due volte lo hanno bocciato con un referendum. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi a “Uno mattina” in onda su “Rai 1”. Secondo il ministro sulla transizione ecologica “dobbiamo stare attenti”, accelerando con le tecnologie necessarie per avviare la conversione, “ma in maniera intelligente”. Di Maio ha ricordato l’importante del Superbonus 110 per cento come uno degli strumenti per portare avanti la transizione ecologica. “L’Italia ha una grande consapevolezza ambientale”, ha dichiarato il ministro, osservando come la popolazione sia particolarmente sensibile sul tema. “Il Movimento cinque stelle è la forza politica più ecologista in Italia e che può interpretare questa fase storica”, ha dichiarato Di Maio. (Res)