Speciale energia: Uniper, utile aumentato di oltre il 50 per cento tra gennaio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per l'energia tedesco Uniper ha registrato un aumento dell'utile rettificato al lordo di interessi e imposte (Ebit) di oltre il 50 per cento, a 614 milioni di euro. Nello stesso periodo, l'utile netto consolidato rettificato è salito di oltre la metà a 487 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo ha potuto beneficiare del rialzo del prezzo del gas. Per l'esercizio 2021, Uniper prevede un Ebit rettificato compreso tra gli 1,05 e gli 1,3 miliardi di euro. (Geb)