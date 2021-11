Speciale energia: ministro Esteri austriaco, Nord Stream 2 contribuisce a sicurezza forniture europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del gasdotto Nord Stream 2 per la fornitura di gas naturale russo in Europa contribuisce alla sicurezza energetica del continente. Lo ha dichiarato dal nuovo ministro degli esteri austriaco, Michael Linhart, in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". "L'Austria ha obiettivi climatici piuttosto ambiziosi, tuttavia, continueremo ad utilizzare il gas fino al raggiungimento della completa decarbonizzazione", ha spiegato Linhart. (Rum)