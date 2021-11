Speciale energia: Germania, spagnola Iberdrola svilupperà nuovo parco eolico da 300 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola svilupperà il suo terzo progetto eolico offshore nel Mar Baltico, "Windanker" con una capacità di 300 MW e un investimento previsto di 800 milioni di euro. Il progetto al largo dell'isola di Rugen rafforzerà il Baltic Hub guidato dalla società in Germania, che aggiungerà più di 1,1 GW dopo un investimento di circa 3,5 miliardi di euro. L'Hub comprende anche il parco eolico offshore "Wikinger" (350 MW), in funzione, e "Baltic Eagle" (476 MW), in costruzione. In seguito all'asta di capacità tenutasi all'inizio di settembre, Iberdrola ha esercitato il suo diritto di prelazione e "Windanker" è entrata a far parte del portafoglio della società. Il progetto potrebbe entrare in funzione nel 2026 e la maggior parte dell'elettricità generata da questo impianto dovrebbe essere destinata a contratti di vendita di energia a lungo termine nel mercato tedesco. (Spm)