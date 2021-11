Speciale energia: Giovannini, 100 milioni a stazioni appaltanti contro aumento costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È quasi pronto “il decreto che distribuisce 100 milioni di euro alle stazioni appaltanti per coprire l’aumento dei costi energetici del primo semestre”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini a "24 Mattino" su Radio24. Con la legge di Bilancio del 2022 “abbiamo previsto una cifra analoga per l’aumento dei prezzi che si è determinata nel secondo semestre. Questi 100 milioni andranno a coprire le spese per l’aumento dei prezzi rispetto a quelli concordati a inizio contratto”, ha proseguito. (Rin)