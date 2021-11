Speciale energia: Romania, ministro Energia, reattori nucleari Smr con il sostegno Usa sono sicuri e affidabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorizzazione da parte del regolatore nucleare statunitense alla costruzione di piccoli reattori modulari sviluppati dall'azienda NuScale Power in Romania significa che questa tecnologia è sicura e affidabile. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro dell'Energia romeno ad interim, Virgil Popescu. "Grazie alla concessione della prima autorizzazione Smr (Small Modular Reactor) dalla commissione di regolamentazione nucleare degli Stati Uniti, la tecnologia NuScale è una tecnologia nucleare sicura, affidabile e scalabile che soddisfa le nostre richieste di migliorare la qualità della vita dei romeni", ha affermato Popescu. Il ministro dell'Energia ha partecipato ieri alla firma da parte del direttore esecutivo di Nuclearelectrica, Cosmin Ghita e del presidente e direttore generale di NuScale Power, John Hopkins, dei documenti ufficiali dell'accordo in base al quale le due società coopereranno per la costruzione di un piccolo reattore nucleare Smr in Romania. (Rob)