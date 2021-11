Speciale energia: Portogallo, per Edp utile di 510 milioni nei primi nove mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, Energie di Portogallo (Edp) ha ottenuto un utile di 510 milioni di euro, il 21 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2020. I ricavi sono aumentati del 10 per cento a 10 miliardi di euro. I costi legati all'energia sono cresciuti del 21 per cento a 6,3 miliardi di euro; le spese per forniture e servizi sono cresciute dell'uno per cento a 615 milioni di euro, mentre quelle per il personale del 6 per cento (492 milioni di euro). Solo nel terzo trimestre del 2021, l'utile netto della compagnia elettrica è stato di 167 milioni di euro, il 55 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Spm)