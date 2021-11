Ue: Ceccardi (Lega), relazioni con Usa fondamentali per Italia ed Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti con gli Stati Uniti d'America sono fondamentali per l'Italia. Lo ha dichiarato l'eurodeputata della Lega, Susanna Ceccardi, membro della commissione Affari esteri del Parlamento europeo che nei giorni scorsi ha svolto una missione alle Nazioni Unite. "E' stata una missione particolarmente proficua: abbiamo incontrato varie figure di spicco della diplomazia, come l'ambasciatore del Canada o anche l'ambasciatore afghano. Una full immersion con segretari e vicesegretari dell'Onu in diverse materie, specialmente quelle che riguardano i diritti umani", ha spiegato Ceccardi. "Alle Nazioni Unite ho toccato con mano come l'Occidente si trovi davanti enormi sfide a livello mondiale. Basti pensare ai temi delle nuove tecnologie, dove siamo in aperta competizione con la Cina, alla necessità di vaccinare contro il Covid-19 le popolazioni africane, ferme al 5 per cento di copertura, o allo scenario continuamente in evoluzione dei Balcani e del Medio Oriente", ha aggiunto l'eurodeputata. "Ero l'unica italiana presente in questa delegazione, è stato un onore farne parte", ha specificato ancora. "Stiamo sviluppando un lavoro importantissimo per il nostro Paese. Ho notato infatti come vi sia una percezione positiva negli States nei confronti dell'Italia. Stiamo recuperando posizioni anche di credibilità internazionale", ha proseguito. "Le relazioni Oltreoceano sono fondamentali per la nostra economia, per la nostra politica e soprattutto per un'alleanza comune a livello occidentale che difenda i nostri valori e il nostro futuro", ha concluso Ceccardi. (Res)