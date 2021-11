Paesi Bassi: lunedì incontro fra presidente Camera e informatori su negoziati formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti olandesi Vera Bergkamp avrà un incontro lunedì con gli informatori Johan Remkes e Wouter Koolmees in merito alla formazione del nuovo governo dei Paesi Bassi. Bergkamp vorrebbe delle informazioni precise circa i tempi di durata del processo negoziale, dal momento che dalla società “arrivano sempre più segnali di impazienza”. Gli attuali negoziati sono ormai i più lunghi nella storia dei Paesi Bassi dalla Seconda guerra mondiale, avendo superato il record stabilito nel 2017 di 225 giorni. Gli informatori hanno per ora spiegato di non poter dare informazioni precise, nonostante le trattative fra i partiti vadano avanti da diversi mesi. Allo stato attuale sono impegnate nei negoziati le stesse formazioni che compongono l’esecutivo uscente, vale a dire il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd), i Democratici 66, l’Appello cristiano democratico (Cda) e l’Unione cristiana, emersi dopo una prima fase di trattative conclusasi dopo l’estate.(Beb)