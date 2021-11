Russia: Moody's, previsioni di crescita del Pil nel 2021 in rialzo al 4,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating internazionale Moody's ha innalzato le previsioni di crescita del Prodotto interno lordo russo per il 2021 al 4,8 per cento, dalla precedente stima del 2,3 per cento. Lo comunica l'agenzia con una nota sul proprio sito, precisando che la crescita del Pil russo nel secondo trimestre è stata superiore a quanto previsto e che i prezzi elevati delle materie prime stiano sostenendo l'attività economica. Tuttavia le aspettative di crescita del Pil russo per il 2022 sono state abbassate da Moody's al 2,2 per cento, per rallentare ulteriormente all'1,5 per cento nel 2023. (Rum)