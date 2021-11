Diritto d'autore: Verna (Cnog) su copyright, grazie a sottosegretario Moles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un risultato importante per tutto il settore dell’editoria il via libera da parte del Cdm del decreto legislativo che recepisce la normativa europea sul diritto d’autore che impone la giusta remunerazione per chi produce contenuti giornalistici successivamente sfruttati dal web. "Esprimiamo apprezzamento nei confronti del sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles, a cui dobbiamo gran parte del decreto in oggetto - afferma in una nota Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti -. Riteniamo necessario però che tale risultato sia prodromico di una nuova legislazione per il giornalismo, sulla quale il confronto è indifferibile. Se il giornalismo è l’ossigeno per la democrazia- osserva -, norme che ne favoriscano la qualità, dalla riforma dell’accesso alla professione, all’equo compenso, al contrasto delle querele bavaglio, sono indispensabili". (Com)