Romania: leader Psd, Udmr e minoranze nazionali sostengano nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che l'Unione democratica dei magari in Romania (Udmr) e le minoranze nazionali facciano parte della costruzione politica pensata da Partito socialdemocratico romeno (Psd) e Partito nazionale liberale (Pnl) per dare un governo al Paese. Lo ha detto il presidente del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu, in una dichiarazione pubblica. "Penso che sia necessario che l'Udmr e le minoranze nazionali siano coinvolti in questa costruzione politica, perché bisogna finire di parlare di un governo di coalizione per parlare del governo romeno e di una costruzione politica totalmente separata", ha dichiarato Ciolacu. Il leader dei socialdemocratici ha sottolineato che è molto importante per la Romania superare i prossimi mesi, fino a marzo del prossimo anno. "È molto importante andare oltre questi mesi fino a marzo. Se tutti riusciamo a raggiungere questo obiettivo, verrà fuori quello che si aspettano i romeni", ha dichiarato Ciolacu. (segue) (Rob)