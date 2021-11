Difesa: Guerini ringrazia generale Vecciarelli per "instancabile slancio" durante suo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha ringraziato il generale Enzo Vecciarelli per “l’instancabile slancio con cui ha interpretato il suo mandato”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alla cerimonia di avvicendamento del nuovo capo di Stato maggiore della Difesa, il passaggio di consegne fra Enzo Vecciarelli e l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in corso oggi all'aeroporto militare di Ciampino. Vecciarelli, ha ricordato Guerini, ha garantito “sempre il massimo supporto, l’incondizionata disponibilità e la massima determinazione volta al progresso dell’intero comparto”. Il generale è stato definito dal ministro “un leale uomo delle istituzioni e un interlocutore efficace e costruttivo che ha saputo promuovere e valorizzare le capacità delle Forze armate italiane, in un periodo particolarmente complesso come quello segnato dalla pandemia, durante il quale non solo la Difesa è stata capace di integrare al meglio lo sforzo nazionale di resilienza, ma al contempo ha mantenuto, senza soluzione di continuità, i propri numerosi impegni internazionali”. “A lei, generale Vecciarelli, che oggi lascia il servizio attivo, dopo 45 anni di straordinaria carriera, ancora una volta la mia più sincera gratitudine e stima”, ha concluso il ministro. (Res)