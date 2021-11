Difesa: Guerini augura ogni successo all’ammiraglio Cavo Dragone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconosciuta capacità di comando, propensione al confronto fattivo, approfondite conoscenze: tutte doti che l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha saputo dimostrare durante la sua intera carriera militare. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alla cerimonia di avvicendamento del nuovo capo di Stato maggiore della Difesa, il passaggio di consegne fra Enzo Vecciarelli e l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in corso oggi all'aeroporto militare di Ciampino. “Sono caratteristiche che sicuramente saprà valorizzare in questo suo nuovo e delicato impegno al servizio della Difesa”, ha detto Guerini. “Le sfide che ci troviamo davanti, per essere affrontate al meglio, richiedono visione, rapidità, efficacia, prontezza operativa e avanguardia tecnologica”, ha aggiunto il ministro.(Res)