Difesa: Guerini, Forze armate essenziali per riposizionare Italia nello scenario internazionale

- Le Forze armate sono chiamate a contribuire, quale strumento essenziale, al riposizionamento attivo dell’Italia nello scenario internazionale e al rafforzamento della propria sovranità nazionale. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alla cerimonia di avvicendamento del nuovo capo di Stato maggiore della Difesa, il passaggio di consegne fra Enzo Vecciarelli e l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in corso oggi all'aeroporto militare di Ciampino. In questo contesto, secondo il ministro, sarà funzionale “il processo di ammodernamento dello strumento militare, che dovrà al contempo tendere a colmare i principali gap capacitivi di tutte le componenti. Solo uno Strumento interforze sempre più moderno, tecnologicamente omogeneo, fortemente integrato e bilanciato tra tutte le sue componenti, è infatti in grado di produrre effetti rilevanti e assicurare la tutela più efficace degli interessi nazionali, a fronte del complesso e delicato scenario di riferimento, che come ho già detto è sempre più multidominio”, ha detto il ministro. (Res)