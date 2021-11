Italia: Commissione Ue, sì ad aiuti da 73 milioni di euro a operatori autobus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato uno schema italiano da 73 milioni di euro a sostegno degli operatori di autobus colpiti dall'epidemia di coronavirus. La misura è stata approvata nell'ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. La Commissione ha spiegato che lo schema si compone di tre diverse misure e che in tutte il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni dirette. Le società che forniscono servizi di autobus di linea, così come le società che forniscono servizi di autobus occasionali e che non ricevono un indennizzo per obbligo di servizio pubblico (Osp) avranno diritto a ricevere sovvenzioni dirette per il rimborso delle rate dei prestiti e per l'acquisto di nuovi autobus. La Commissione ha riscontrato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto non supererà 1,8 milioni di euro per beneficiario; e sarà concesso entro il 31 dicembre 2021. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)