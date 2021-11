Sardegna: blocca due aerei e fugge da ospedale per perseguitare ex compagna, arrestato 45enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' finito nel carcere di Uta Antonio Lamanna, calabrese di 45 anni, residente nel milanese, arrestato dalla Polizia dopo che per ben due volte ha bloccato la partenza del volo Ryanair Cagliari-Bergamo, rifiutando di sedersi e insultando passeggeri ed equipaggio. I fatti risalgono allo scorso 2 novembre: una prima volta la Polaria lo ha fatto scendere e, una volta a terra, è stato fermato e ha ricevuto un foglio di via: non sarebbe potuto tornare nel cagliaritano per tre anni. L'uomo si è giustificato dicendo di essere arrivato in Sardegna per parlare con la ex che lo aveva denunciato per stalking. Riportato a bordo di un altro aereo diretto a Bergamo, il 45enne ha ripreso a dare in escandescenze, costringendo il comandante ad interrompere le procedure di decollo. Stavolta la Polizia, intervenuta sull'aeromobile, ha portato l'uomo, che urlava frasi prive di senso, all'ospedale Brotzu per un accertamento. Da qui Lamanna è fuggito da una finestra e ha raggiunto l'abitazione della ex compagna a Quartu dove gli agenti lo hanno bloccato e accompagnato nel carcere di Uta. Per lui è scattato il provvedimento di arresto per atti persecutori. (Rsc)