Cina-Italia: ambasciatore Ferrari a Ciie Shanghai, vetrina importante per consolidare crescita esportazioni (2)

- La partecipazione delle imprese italiane nei principali appuntamenti fieristici rappresenta uno dei pilastri chiave del Patto per l'Export che fornisce non soltanto obiettivi, ma anche importanti strumenti per operare sui mercati internazionali. Grazie al Patto e all'intensa attività di ambasciata, consolato generale e Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, anche quest'anno l'Italia partecipa alla manifestazione di Shanghai con una presenza qualificata e strutturata volta a promuovere le eccellenze del nostro Paese. Oltre al Padiglione nazionale online l'Italia ha presso la fiera ben tre padiglioni commerciali nei settori delle tecnologie ambientali, del medicale e della gioielleria. Sono oltre cento le imprese italiane presenti con propri stand su una superficie di circa 12 mila metri quadrati per promuovere il meglio del "Made in Italy" in Cina. Oltre ai padiglioni commerciali e in vista dell'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina nel 2022, il Bel Paese ha un suo padiglione dedicato alla promozione del patrimonio culturale italiano dal titolo "Italian Landscape". Questo speciale padiglione è stato realizzato da Ice Agenzia in collaborazione con l'archistar e designer Aldo Cibic. (segue) (Com)