Cina-Italia: ambasciatore Ferrari a Ciie Shanghai, vetrina importante per consolidare crescita esportazioni (3)

- Nel corso della sua visita, l'ambasciatore Ferrari ha raccolto i ringraziamenti rivolti al videomessaggio del presidente del Consiglio Draghi da parte delle autorità presenti. L'ambasciatore italiano in Cina ha dunque enfatizzato come la fiera rappresenti "l'evento di punta per la promozione dell'Italia in Cina". La partecipazione italiana di alto profilo alla Ciie, ha proseguito l'ambasciatore, "si è rivelata una scommessa vincente". La Cina d'altronde, come ha di recente sottolineato il ministro degli Esteri Di Maio, è un mercato di crescente rilevanza per le esportazioni italiane. Il dragone è diventato la seconda destinazione extraeuropea, dopo gli Stati Uniti, per il nostro export, che nei primi nove mesi del 2021 è cresciuto del 31,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 (+21,7 per cento sul 2019 pre pandemico). In nove mesi il totale delle nostre esportazioni è risultato quasi pari alla quota esportata in fase pre-pandemica. "Puntiamo quest'anno a un record di esportazioni verso la Cina e, allo stesso tempo, a ridurre il deficit commerciale bilaterale", ha concluso l'ambasciatore Ferrari. (Com)