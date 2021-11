Ue: senatrici Lega, su velo islamico burocrati lontani da realtà, serve rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre quasi quotidianamente giungono notizie e immagini che testimoniano le durissime condizioni cui sono sottoposte le donne nel mondo islamico, il Consiglio d’Europa pensa bene di promuovere una campagna mediatica tesa a celebrare il velo islamico quale simbolo di libertà. Ancora una volta, dai palazzi dell’Europa, arriva una visione lunare delle condizioni della donna nella società islamica e colpevolmente scollata dalla dura realtà. Chiusi nei loro uffici, i burocrati europei forse non sanno cosa accade alle donne in Afghanistan? Non conoscono la sorte delle ragazze rapite dai terroristi islamici di Boko Haram in Nigeria? Basta gaffe sulla pelle delle donne, basta umiliazioni: anziché retorica e frasi fatte, milioni di loro segregate, offese, costrette al silenzio, meritano attenzione, vicinanza e rispetto". Lo affermano in una nota le senatrici della Lega.(Com)