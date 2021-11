Enti locali: "Tornare alle Province", assemblea dei presidenti in programma a Parma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornare alle Province: riforme e risorse per la sfida della ripresa. Modelli e progetti per le “Case dei Comuni”. È questo il titolo dell’assemblea dei presidenti di Provincia in programma a Parma per mercoledì 10 novembre a partire dalle ore 16, nell’ambito della XXXVIII assemblea annuale Anci, a cui interverrà anche il ministro degli Affari regionali e delle autonomie Maria Stella Gelmini. Lo fa sapere in una nota sul suo sito l'Unione province italiane (Upi). “Un’occasione importante per portare all’attenzione le tante questioni per noi prioritarie, dalla prossima legge di Bilancio alla revisione della riforma delle Province, dai temi delle politiche per l’ambiente al rilancio degli investimenti per infrastrutture viarie e scuole secondarie superiori”, ha sottolineato il presidente Upi Michele de Pascale. L’assemblea sarà preceduta, a partire dalle ore 14:30, dalla presentazione dei primi risultati del progetto Province&Comuni, realizzato da Upi nell’ambito del Pon Governance e capacità Istituzionale 2014-2020 promosso dal dipartimento della Funzione pubblica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del progetto www.facebook.com/ProvinceComuni. (Com)