Covid: Commissione Ue, eventuali serrate per non vaccinati sono materia Stati membri

- Eventuali nuove serrate circoscritte e limitate a persone non vaccinate nell'Unione europea sarebbero "chiaramente misure nazionali", perché "le competenze nelle politiche sanitarie sono molto chiare" e "gli Stati membri ne sono i responsabili". Lo ha spiegato il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer. "Abbiamo sempre detto che è importante per gli Stati membri, quando le misure che prendono hanno un impatto nell'Ue", come per le regioni di confine o gli spostamenti dei lavoratori, "informare i loro colleghi degli altri Paesi membri e coordinarsi", ha chiarito. "Ma di sicuro non commenteremo raccomandazioni individuali o misure che i Paesi membri possano aver preso", ha sottolineato Mamer. (Beb)