Clima: Costa Crociere insieme a giovani Guardiani di costa contro cambiamenti

Nell'anno che vede l'Italia al centro del dibattito internazionale sul clima, Costa Crociere ha chiesto ai giovani di identificare le priorità di azione per contrastare il cambiamento climatico. I ragazzi chiedono ad aziende e istituzioni più impegno su prodotti usa-e-getta, decarbonizzazione ed economia circolare, insieme a un maggior coinvolgimento delle rappresentanze giovanili nelle decisioni sul futuro dell'ambiente, in linea con le proposte emerse nel Y20. Lo rende noto in un comunicato Costa Crociere sottolineando che, nell'anno definito dal ministero della Transizione ecologica "dell'ambizione climatica", in cui l'Italia ha la presidenza di turno del G20 e ricopre il ruolo di co-chair della Cop26 attualmente in corso, la compagnia partecipa al dibattito sul clima, dando voce alle aspirazioni delle nuove generazioni per un futuro più sostenibile.