Clima: Costa Crociere insieme a giovani Guardiani di costa contro cambiamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa Crociere ed Enea, partner scientifico del Progetto, hanno sottoposto agli studenti un questionario, con l’obiettivo di individuare le questioni ambientali che stanno più a cuore ai ragazzi e aiutarli a definire le loro richieste ad attori istituzionali pubblici e privati. Hanno aderito migliaia di studenti che hanno partecipato nell’anno scolastico 2020-2021 al progetto di citizen science guardiani della Costa di Costa Crociere Foundation, dal 2017 rivolto a scuole in tutta Italia con il patrocinio del ministero per la Transizione ecologica e il sostegno del corpo delle capitanerie di Porto-Guardia costiera. (segue) (Com)