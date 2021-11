Clima: Costa Crociere insieme a giovani Guardiani di costa contro cambiamenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle risposte dei giovani studenti - prosegue la nota - emerge chiaramente che le priorità di azione per contrastare il cambiamento climatico includono: per 9 studenti su 10, la riduzione della produzione di materiali usa-e-getta, accompagnata da iniziative di sensibilizzazione per un minore consumo, l’introduzione di misure di decarbonizzazione per la diminuzione delle emissioni di gas serra nell'atmosfera e l’incentivazione all’utilizzo di criteri di economia circolare. 8 studenti su 10, inoltre, ritengono che per la protezione dell’ambiente marino e costiero sia necessario un impegno collettivo, auspicando un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze giovanili nei processi decisionali determinanti per il futuro del Pianeta e per la lotta ai cambiamenti climatici. Quasi l’80 per cento di loro è ottimista, ritenendo che siamo in tempo per salvare le coste e il mare. (segue) (Com)