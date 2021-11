Clima: Costa Crociere insieme a giovani Guardiani di costa contro cambiamenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 92 per cento dei Guardiani della costa chiede, inoltre, l'adozione di una legge italiana sul clima, in applicazione della legge europea sul clima, e l’introduzione di più ore di educazione ambientale nelle scuole italiane, fondamentali per promuovere comportamenti responsabili e attivi tra i cittadini più giovani. Infine, quasi 9 studenti su 10 ritengono importante un impegno da parte delle aziende nell’applicazione degli obbiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare per quel che riguarda la realizzazione di progetti per l’utilizzo responsabile dell’acqua. Le richieste emerse dalle risposte dei ragazzi alla survey sono risultate in linea con le discussioni del Y20, l’engagement group giovanile ufficiale del G20, che si è riunito da maggio a luglio per discutere le proposte per il futuro del Pianeta, da portare all’attenzione del summit dei leader G20. (segue) (Com)