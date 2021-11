Clima: Costa Crociere insieme a giovani Guardiani di costa contro cambiamenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il processo Y20 ha dimostrato come ragazzi e ragazze di tutto il mondo siano in linea con le priorità da affrontare in ambito climatico e ambientale. I risultati della survey che ha coinvolto i giovani studenti e studentesse italiane rafforzano ancora di più questa unità di intenti e prospettive, che va oltre i confini nazionali. È incoraggiante vedere come noi delegati Y20 ci siamo concentrati sul proporre soluzioni concrete alle stesse sfide che i giovani Guardiani della Costa considerano prioritarie. Il nostro communiqué finale racchiude infatti proposte di decarbonizzazione, come il supporto di comunità locali che producano energia verde portando lavoro ai giovani della zona; per far fronte all’utilizzo dell’usa-e-getta abbiamo richiesto la scrittura di accordi vincolanti che regolino inquinamento e rifiuti. Centrale inoltre è la richiesta d’inclusione di giovani nelle decisioni di carattere ambientale, per favorirne non solo l'empowerment ma anche la sensibilizzazione. A tal merito, anche noi riteniamo fondamentali l’educazione teorica e pratica per le nuove generazioni su temi quali lo sviluppo sostenibile, per fornire opportunità di lavoro in ambito green jobs e la partecipazione a processi decisionali", hanno commentato Francesca Passudetti e Nicola Blasetti, Delegati italiani del Y20. (segue) (Com)