Clima: Costa Crociere insieme a giovani Guardiani di costa contro cambiamenti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con l’invito ad essere più propositivi rivolto dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ai giovani partecipanti agli eventi pre-Cop, Costa Crociere si farà portatrice di queste istanze con le Istituzioni e i suoi partner, affinché le richieste dei Guardiani della Costa possano essere prese in considerazione e trovare attuazione su più livelli possibili. "In un momento di forte dibattito sul futuro del Pianeta, accogliamo con grande favore le richieste delle giovani generazioni, che invitano a un’assunzione di responsabilità sui temi di sostenibilità ambientale e ad azioni collettive. L’ascolto dei giovani e la valorizzazione delle loro opinioni e idee fa parte integrante del 'Manifesto di Costa per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo' e per questo abbiamo voluto ascoltare i ragazzi delle scuole e dare voce a quanto hanno raccontato. Da parte nostra, ci siamo dati già anni fa l’obiettivo di essere pionieri dell’innovazione sostenibile, aprendo la strada per l’intera industria crocieristica, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e intendiamo continuare con determinazione su questa strada", ha dichiarato Rossella Carrara, vicepresidente Corporate relations & sustainability Costa Group. (segue) (Com)