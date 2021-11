Clima: Costa Crociere insieme a giovani Guardiani di costa contro cambiamenti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sostenibilità è parte integrante del modello di business di Costa Crociere. Abbiamo introdotto per primi tecnologie di propulsione più sostenibili, come il gas naturale liquefatto, e stiamo lavorando a ulteriori soluzioni che ci consentiranno di avvicinarci nei prossimi anni all’ambizioso obiettivo della prima nave a zero emissioni nette. Abbiamo avviato progetti all’avanguardia di economia circolare e uso responsabile delle risorse, mettendo le persone al centro della nostra strategia, anche attraverso l’azione della nostra Fondazione", ha aggiunto Davide Triacca, Sustainability director di Costa Crociere e segretario generale della Fondazione, spiegando che "con il progetto Guardiani della costa siamo orgogliosi di poter contribuire alla formazione dei giovani che diventeranno così cittadini ancora più consapevoli e sensibili. In piena convergenza con l’operato dei ministeri dell’Istruzione e della Transizione ecologica, e in linea con le istanze avanzate dai ragazzi, continueremo a lavorare per portare tra i banchi di scuola l'educazione allo sviluppo sostenibile ed espandere ulteriormente i nostri progetti attuali nelle direzioni indicate dai giovani". (segue) (Com)