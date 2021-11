Difesa: Vecciarelli, ricordo più forte è risposta Forze armate a emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta data da “tutti gli uomini e donne” delle Forze armate nel momento dell’emergenza Covid-19: è questo il ricordo più forte che il generale Enzo Vecciarelli ha detto di portare con sé nella fine del suo mandato come capo di Stato maggiore della Difesa. “In quel momento ho fatto appello a tutti i miei uomini e donne, che hanno risposto con cuore, e ho capito che tutti gli italiani possono sempre contare sulle Forze armate », ha detto Vecciarelli a margine della cerimonia di avvicendamento che lo ha visto passare le consegne all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone tenuta oggi all’aeroporto militare di Ciampino. Per Vecciarelli, se nella lotta alla pandemia è ancora presto per dire che abbiamo “superato” una guerra, siamo tuttavia “sulla via della vittoria”. (Res)