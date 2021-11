Albania: governatore Banca centrale, emissione eurobond è stata necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emissione di eurobond da 700 milioni di euro da parte della autorità dell'Albania è stato necessaria. Lo ha dichiarato il governatore della Banca centrale d'Albania, Gent Sejko, in un'audizione davanti alla commissione parlamentare affari economici. Rispondendo alle critiche degli esponenti dell'opposizione sulla mossa, il governatore della Banca centrale albanese ha osservato che se il governo si fosse rivolto al mercato interno con l'emissione di titoli questo avrebbe creato squilibri. Sejko ha poi parlato della crescita economica dell'Albania, facendo notare che "le previsioni sono superiori alle nostre attese" e le ultimi analisi indicano il Pil in crescita dell'8 per cento nel 2021. "Se le riforme strutturali vengono prese correttamente questa crescita economica è raggiungibile" anche nel lungo termine, ha dichiarato il governatore. (segue) (Alt)