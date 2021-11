Germania-Russia: diplomatico russo trovato morto nei pressi dell'ambasciata a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo senza vita del secondo segretario dell'ambasciata do Russia a Berlino è stato scoperto dagli agenti della polizia tedesca di guardia alla sede. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che i fatti risalgono al 19 ottobre scorso. Il diplomatico, di 35 anni e accreditato in Germania dal 2019, sarebbe caduto dall'ambasciata russa, morendo sul marciapiede sottostante. Per l'intelligence tedesca, si tratta di un agente del Servizio federale per la sicurezza (Fsb), il servizio segreto interno della Russia. L'ambasciata di questo Paese a Berlino non ha acconsentito all'autopsia. Fonti dell'apparato di sicurezza tedesco consultate da “Der Spiegel” hanno definito “sconosciute” le circostanze della “presunta caduta” e della morte del secondo segretario dell'ambasciata russa a Berlino. La magistratura tedesca non può avviare un'indagine in quanto il defunto godeva dell'immunità diplomatica. Il corpo è stato inviato in Russia. Intanto, la missione russa in Germania ha parlato di un “tragico incidente”, che non commenta per “ragioni etiche”. Un caso simile è avvenuto nel 2003, quando il portiere dell'ambasciata di Russia a Berlino venne ritrovato morto presso la sede dopo essere precipitato dal proprio appartamento. (Geb)