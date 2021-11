Polonia: Tusk, ideologia fanatica nel Paese causa delle morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramite le decisioni della Corte costituzionale della Polonia sono i giudici, e non i medici, a controllare le gravidanze. Lo ha affermato il leader del partito di opposizione polacca Piattaforma civica (Po), Donald Tusk, in riferimento alla morte della trentenne nei giorni scorsi a Pszczyna, dopo che i medici le avevano negato la possibilità di abortire. Tusk ha annunciato l’intenzione di partecipare a una manifestazione di protesta sabato. “Negli ultimi anni e mesi sta succedendo qualcosa di molto pericoloso”, con “l’ideologia al potere” scambiata per la volontà popolare, ha detto l’ex presidente del Consiglio Ue. Le decisioni prese in nome “dell’ideologia fanatica” finiscono per causare morti, ha proseguito Tusk, rilevando le responsabilità del governo della Polonia e del partito Diritto e giustizia (PiS). (segue) (Vap)