Ucraina: nuovo caso contro ex presidente Yanukovich, accusa di aver costituito gruppo criminale

- L'Ufficio investigativo statale ucraino ha aperto un procedimento nei confronti dell'ex presidente Viktor Yanukovich per il suo presunto coinvolgimento in un nuovo caso relativo ai disordini avvenuti durante l’Euromaidan a Kiev. Secondo le autorità inquirenti di Kiev, ora Yanukovich è accusato di aver costituito un gruppo criminale organizzato. "Secondo l'indagine, il gruppo comprendeva ex funzionari del ministero dell’Interno, dei Servizi di sicurezza e delle Forze armate, tutti sospettati di aver commesso reati gravi durante le proteste di massa avvenute nel centro di Kiev dal 18 febbraio al febbraio 20 del 2014", si legge in una nota dell’Ufficio investigativo. (Rum)