Italia-Usa: Fico conclude visita a Washington, "occasione preziosa" per rafforzare collaborazione

- Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha concluso la sua visita di tre giorni negli Stati Uniti, definendola "un’occasione preziosa" per rafforzare la collaborazione fra i due Paesi di fronte alle molteplici sfide. "Oltre agli incontri a Capitol Hill ho avuto l’opportunità di confrontarmi con i ricercatori di alcuni think tank - German Marshall Fund, Brookings Institution e Center for American Progress - istituti che elaborano analisi, propongono politiche e producono rapporti internazionali con un occhio particolarmente attento all’Europa. La diplomazia parlamentare è un ponte importante tra i Paesi, tra i rappresentanti delle assemblee e quindi dei cittadini. Il dialogo approfondito, lo scambio di esperienze, la promozione del multilateralismo in cui credo fermamente permettono di rafforzare il sistema Paese e sono strumenti indispensabili per elaborare risposte comuni alle molteplici questioni di politica interna e internazionale di questo tempo", scrive Fico in un post su Facebook. "Infine un ringraziamento al corpo diplomatico della nostra ambasciata a Washington, che porta avanti uno straordinario lavoro quotidiano su tanti fronti, rappresentando al meglio il nostro Paese e i valori della Costituzione", conclude. (Nys)