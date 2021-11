Campidoglio: al via prima giunta Gualtieri con i 12 nuovi assessori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la prima giunta capitolina convocata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Alla spicciolata, a partire dalle 10:00, sono arrivati tutti i 12 nuovi assessori in Campidoglio. Tra i primi Sabrina Alfonsi, assessora all'Ambiente e al ciclo dei rifiuti, e Tobia Zevi, assessore al Patrimonio. Il sindaco è arrivato a Palazzo Senatorio poco prima delle 10:30 e la riunione, a quanto si apprende, è iniziata intorno alle 11:00. Al momento la seduta è in corso nella Sala delle Bandiere. (Rer)