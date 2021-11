Azerbaigian-Iran: ministro Esteri Bayramov, relazioni con Teheran si svilupperanno positivamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian vuole trovare delle soluzioni ai problemi intercorsi nei mesi scorsi con l’Iran discutendo nell'ambito delle relazioni di vicinato. Lo ha detto il ministro degli Esteri azerbaigiano, Jeyhun Bayramov, parlando a margine di una conferenza cui ha partecipato oggi a Baku. “Si sono svolte delle consultazioni attraverso canali ufficiali e non. Ritengo che siano stati compiuti passi positivi e che, altrettanti, ne verranno presi in futuro. Sono fiducioso che le relazioni Iran-Azerbaigian si svilupperanno in una direzione positiva, come sempre. Ci sono legami che ci uniscono come Paesi vicini. Insieme possiamo realizzare progetti per il benessere dei nostri popoli e dei nostri Stati", ha detto Bayramov. Lo scorso 21 ottobre i cittadini iraniani, Barzigar Haji Jafar Gazanfar e Novruzi Shahrud Heydar, arrestati il 15 settembre dalla polizia azerbaigiana, sono stati rimpatriati nel Paese questa mattina. Il 12 settembre, la polizia di Baku ha fermato dei camion con targa iraniana nella sezione Eyvazli della strada Gorus-Gafan e, dopo aver controllato i loro documenti, ha chiesto loro il pagamento di un dazio doganale. La detenzione dei due conducenti è stata motivata con il fatto che sono entrati illegalmente nel territorio dell'Azerbaigian. (segue) (Rum)