Azerbaigian-Iran: ministro Esteri Bayramov, relazioni con Teheran si svilupperanno positivamente (2)

- Il ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato che l'integrità territoriale dei Paesi vicini è una priorità per Teheran. Tuttavia, le autorità iraniane in seguito hanno chiesto l'immediato rilascio dei conducenti, nonché un incontro con delle controparti di Baku per risolvere il problema. Lo scorso 13 ottobre, peraltro, i ministri degli Esteri di Azerbaigian e Iran, Jeyhun Bayramov e Hussein Amirabdollahian, hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno rilevato che la retorica dannosa che entrambi i Paesi hanno utilizzato nell’ultimo periodo non corrisponde al livello di relazioni amichevoli esistente e alla necessità di risolvere tutte le divergenze attraverso il dialogo. I ministri hanno sottolineato l'importanza di rispettare sempre i principi di integrità territoriale e sovranità dei rispettivi Paesi. Si è deciso, inoltre, di discutere le questioni relative al transito attraverso l'Azerbaigian attraverso dei contatti diretti tra le agenzie governative competenti. I ministri, inoltre, hanno discusso anche di altre questioni di reciproco interesse. La scarcerazione dei due conducenti conferma il tentativo di disgelo nelle relazioni fra i due Paesi. (Rum)