Difesa: Vecciarelli, avvicendamento capo di Stato maggiore ha valore di unità nazionale

- La cerimonia di avvicendamento del nuovo capo di Stato maggiore della Difesa è un appuntamento che assume oggi un "significato profondo" e alla quale "partecipa idealmente il Paese intero", alla presenza del presidente della Repubblica, simbolo della sua unità. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa uscente, generale Enzo Vecciarelli, nel corso della cerimonia, in corso oggi all'aeroporto militare di Ciampino, che sancisce la fine del suo mandato e l'inizio di quello del successore, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Vecciarelli ha ringraziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - presente all'evento - per "lo straordinario privilegio concesso di guidare le nostre Forze armate", il Parlamento ed il ministero della Difesa per aver prestato attenzione "alle pressanti esigenze delle Forze armate nei vari teatri del mondo". Esigenze espresse - ha sottolineato - "al solo fine di portare pace e stabilità" nelle aree d'azione. (Res)