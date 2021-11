4 Novembre: scolaresche incontrano Medaglie d’Oro al Valor Militare ai piedi dell’Altare della Patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della cerimonia svolta all’Altare della Patria per il 4 Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze armate, le scolaresche presenti in piazza Venezia, coinvolte dal Comando militare della capitale in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del Lazio, in una giornata densa di significato perché si è celebrato anche il centenario della traslazione al Vittoriano del Milite Ignoto, hanno voluto incontrare le Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia Gen. Rosario Aiosa, tenente colonnello Gianfranco Paglia, sergente Andrea Adorno. Hanno parlato con loro e soprattutto hanno voluto conoscere le loro storie. Li hanno intervistati riconoscendoli come uomini che hanno contribuito a rendere grande l’Italia. Particolarmente significativo e suggestivo è stato l’incontro perché è alle nuove generazioni che si cerca di veicolare il messaggio di non dimenticare coloro che si sono sacrificati per difendere il nostro Paese. La consapevolezza della nostra storia, la capacità di ricordare sempre, rende una comunità davvero piena di senso civico. Il richiamo all’unità, così come più volte ripetuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è un invito a continuare a diffondere valori e tradizioni che non sono da considerare anacronistici ma l’essenza della nostra identità.(Res)