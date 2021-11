Cina-Sudan: inviato speciale Zhai, Pechino assisterà Khartum nella transizione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina manterrà il dialogo con il Sudan e assisterà il Paese nel processo di transizione politica. È quanto annunciato dall’inviato speciale cinese per gli Affari in Medio Oriente, Zhai Jun, nel corso di un colloquio telefonico con la ministra degli Esteri sudanese, Mariam al-Mahdi. Le dichiarazioni di Zhai giungono a seguito del colpo di Stato guidato dal generale Abdel Fattah al Burhan lo scorso 25 ottobre. Invitando le parti “a risolvere le differenze attraverso il dialogo”, l’inviato di Pechino ha esortando la comunità internazionale a maggiori aiuti umanitari per la ricostruzione socio-economica del Paese, sottolineando l’importanza di non interferire negli affari interni di Khartum. Al-Mahdi ha ringraziato la Cina per il suo sostegno, auspicando che il Paese continui a svolgere un ruolo attivo nella risoluzione della questione sudanese. (Cip)